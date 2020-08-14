 

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными

14.08.2020, 22:30, Новости дня

Главы МИД стран Евросоюза отказались признавать результаты выборов в Белоруссии, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Как сказано в сообщении, «ЕС считает, что результаты выборов были сфальсифицированы». ЕС «не принимает результаты выборов», которые озвучил белорусский ЦИК, передает РИА «Новости».

Главы МИД стран ЕС «повторили неоднократный призыв к белорусским властям прекратить несоразмерное насилие в отношении мирных демонстрантов».

ЕС рассчитывает, что будет проведено «тщательное и прозрачное расследование всех нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности». Министры заявили о необходимости «наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации итогов голосования».

При этом подчеркивается, что ЕС «немедленно начинает работу над дополнительным списком в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии».

Главы МИД стран ЕС намерены вернуться к рассмотрению своих отношений с Минском 27–28 августа на неформальной встрече в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Запад приступил к дипломатическому свержению Александра Лукашенко, который объявлен победителем на выборах президента Белоруссии.



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