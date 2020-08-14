Уголовные дела открыты против 25 человек после взрыва в порту Бейрута

14.08.2020, 22:16, Новости дня

В связи с взрывом в порту Бейрута в отношении 25 человек открыты уголовные дела, сообщил главный прокурор Ливана Гассан Увейдат.

Из них 19 человек «уже задержаны, включая гендиректора порта Хасана Крейтема, гендиректора таможенной службы Бадри Дахера и бывшего главу таможенной службы Шафика Мерии», передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

Выдвинуты обвинения в халатных действиях, прокуратура просит заключить всех обвиняемых под стражу.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия.

Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.