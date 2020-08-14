 

Минздрав Беларуси: В больницах находится 150 пострадавших на протестах

14.08.2020, 22:00, Новости дня

Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что 14 августа в больницах страны находятся на госпитализации 150 человек. Об этом сказано в сообщении министерства в Telegram.

По данным ведомства, за прошедшие сутки пострадавшие на массовых мероприятиях в больницы не поступали.

“Минздрав отмечает уменьшение числа поступивших при проведении уличных акций. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях”, – сказано в сообщении.

В министерстве проинформировали, что из мест временного содержания переводят пострадавших граждан вместе с медицинской службой МВД в больницы.

“За прошедшие сутки из изолятора на улице Окрестина перевели 4 человека, остальные 50 осмотрены врачами МВД. Из Жодино в лечебные учреждения Минской области переведено 13 граждан, госпитализированы 6, остальным оказана амбулаторная помощь”, – сообщили в ведомстве.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Позже сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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