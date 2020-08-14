Зеленский обещал поднять минимальную зарплату на Украине

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14.08.2020, 21:53, Новости дня

На Украине до конца 2021 года минимальную зарплату повысят до 6,5 тыс. гривен (17,3 тыс. рублей), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Повышать зарплату планируют в три этапа: с 1 сентября – до 5 тыс. гривен (13,3 тыс. рублей), с 2021 года – до 6 тысяч (16 тыс. рублей), до конца 2021 года – до 6,5 тысяч.

Зеленский заявил, что вырастут доходы бюджетников, оклады которых привязаны к уровню минимальной зарплаты – учителей, медиков, соцработников, сообщается на сайте президента Украины.

По его словам, «это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине», карантин остается в силе, но «очень важно немного поддержать людей».

Зеленский призвал Верховную раду поддержать президентский законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Зеленский подал на рассмотрение в Раду законопроект «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год» относительно увеличения размера минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен с 1 сентября 2020 года.

Глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин отметил, что в первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%.

В феврале сообщалось, что на Украине выросли долги по зарплате у всех, кроме чиновников.



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