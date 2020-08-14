 

БЕЛТА – Лукашенко считает, что белорусских бастующих «раскачивают»

14.08.2020, 20:35, Новости дня

Александр Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях, которые начались после президентских выборов. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский президент заявил, что трудовые коллективы «раскачивают», а в отношении тех, кто не выходит на работу, добавил: «не хотите — увольняйтесь».


Reuters

Президент Белоруссии прокомментировал забастовки на предприятиях. Как пишет «БЕЛТА», Лукашенко заявил, что трудовые коллективы «раскачивают», митингующих назвал «свидомыми», а в отношении тех, кто не выходит на работу, добавил: «не хотите — увольняйтесь».

«Наша позиция однозначна: мы в тяжёлые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — отметил он.

Лукашенко считает, что если остановятся предприятия Белоруссии, то РФ и Канада на рынке их перегонят и будут поставлять свой товар.

«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — русские и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — заявил Александр Лукашенко.

Он также добавил, что находится в Белоруссии и никуда не уезжал из страны. 

«Для начала я, пока жив и не за границей, как здесь некоторые наши уважаемые свидомые раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14 число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — отметил Лукашенко.

 



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