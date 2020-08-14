 

WSJ – переход на личности — Трамп назвал напарницу Байдена «сумасшедшей»

14.08.2020, 20:35, Новости дня

Дональд Трамп раскритиковал напарницу демократа Джо Байдена по президентской гонке Камалу Харрис, назвав её «сумасшедшей», пишет The Wall Street Journal. Как поясняет издание, такого нелестного отзыва со стороны главы Белого дома она удостоилась за то, что в 2018 году во время сенатских слушаний по одобрению кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США она устроила тому «допрос с пристрастием».


Reuters

В противостоянии между президентом США Дональдом Трампом и демократами Джо Байденом и Камалой Харрис, претендующими на пост президента и вице-президента соответственно, быстро произошёл переход на личности, пишет The Wall Street Journal.

В интервью каналу Fox Business Трамп раскритиковал Харрис за то, что в 2018 году во время слушаний сената по одобрению кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда она устроила тому допрос с пристрастием.

«А теперь у вас есть что-то вроде сумасшедшей. Я так её называю, поскольку она проявила столько злобы и ненависти к судье Кавано, — заявил Трамп. — Я никогда не видел ничего подобного. Она была самой сердитой в той группе, а ведь они все были озлобленными».

Видео того, как Харрис опрашивала Кавано во время слушаний в сенате, стало вирусным в социальных сетях и получило лестные отзывы со стороны демократов. Республиканцы, в свою очередь, назвали театральщиной то, как она задавала вопросы, касавшиеся расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

В результате кандидатуру Кавано всё же одобрили: 50 сенаторов проголосовали за, 48 — против.

Представитель избирательной кампании Байдена Джен О’Малли-Диллон в четверг вечером на собрании сотрудников объявила о том, что за 48 часов с того момента, как Харрис стала напарницей Байдена по президентской гонке, предвыборный штаб демократов собрал $48 млн.

Байден и Харрис в среду появились вместе на предвыборном мероприятии в одной из средних школ штата Делавэр, чтобы таким образом официально представить кандидатов на пост президента и вице-президента. Харрис, как отмечается в статье, стала первой темнокожей женщиной и первой женщиной индийского происхождения, участвующей в финальном этапе президентской гонки в США.



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