Стало известно ближайшее будущее переданных Минском россиян

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14.08.2020, 20:30, Новости дня

Вернувшихся на родину из Белоруссии россиян, которых называли бойцами ЧВК «Вагнер», не будут преследоваться в России, сообщил информированный источник.

«Уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит, они вернулись на родину и разъезжаются по домам», – сообщил собеседник «Интерфакса».

По его словам, им предстоит пробыть две недели на самоизоляции, чтобы не допустить завоза коронавируса. Источник добавил, что Минск не ставил Москве никаких условий для возвращения граждан.

В пятницу вечером Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 россиянина, задержанные под Минском в июле, вернулись на родину. Ведомство уточнило, что один из задержанных остался в Белоруссии, поскольку у него есть гражданство республики.

Киев заявил, что «предмет дальнейшего диалога» с Минском по задержанным россиянам «пропадает сам по себе».

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко вернул россиян, поскольку в условиях кризиса вынужден сближаться с Россией.



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