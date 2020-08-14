В Совфеде поддержали инициативу Путина по саммиту о ситуации в Персидском заливе

14.08.2020, 20:16, Новости дня

Предложение президента РФ Владимира Путина провести встречу глав стран СБ ООН по урегулированию в Персидском заливе крайне своевременно и позволит вернуть в регион многостороннюю дипломатию, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«На смену последовательным односторонним действиям США по развалу СВПД должна вновь прийти многосторонняя дипломатия, которая будет призвана сохранить этот план и не оставить американцам пространства для дальнейших деструктивных манёвров», – передает РИА «Новости» слова Косачева.

Он полагает, что в центре внимания саммита, если разговор состоится, будет, скорее всего, судьба СВПД, «отсюда состав приглашаемых участников».

«И если это так, то это очень своевременная инициатива», – сказал сенатор.

Ранее Путин предложил провести встречу глав стран СБ ООН по урегулированию в Персидском заливе.

В июле глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорил, что Иран шесть раз пытался запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке из-за невыполнения США и странами Европы своих обязательств по договору.

В августе советник президента США Дональда Трампа заявлял, что глава Белого дома готов вести переговоры с Тегераном.