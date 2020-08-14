 

Брат Трампа госпитализирован в Нью-Йорке

14.08.2020, 20:08, Новости дня

В Белом доме подтвердили госпитализацию в Нью-Йорке Роберта Трампа – младшего брата президента США Дональда Трампа. Сам лидер США планирует в пятницу навестить родственника.

Роберта Трампа поместили в палату интенсивной терапии больницы Mount Sinai в Нью-Йорке неделю назад, передает ABC.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани подтвердила госпитализацию, отметив, что у президента и его брата «очень хорошие отношения».

Трамп собирается навестить Роберта в больнице в пятницу, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на администрацию Соединенных Штатов.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что президент США должен стать претендентом на Нобелевскую премию мира за достижения в мирном урегулировании.



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