Названо число пострадавших во время беспорядков в Белоруссии милиционеров

14.08.2020, 20:08, Новости дня

С 9 по 13 августа в Белоруссии во время беспорядков, митингов и протестных акций пострадали 121 милиционер, сообщило МВД республики.

«В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям», – цитирует РИА «Новости» сообщение белорусского ведомства.

В ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, нападения на милиционеров и повреждения автомашин.

«В качестве орудий преступления использовались мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости», – уточнили в МВД.

12 и 13 августа беспорядки в стране утратили массовость, но уровень агрессии по отношению к полицейским оставался высоким.

«На различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Для остановки нарушителей использовалось оружие. Всего же за эти четыре дня на правоохранителей было совершено 11 умышленных наездов», – отметили в министерстве.

13 августа выступления, по большей части, носили мирный характер, добавили в МВД.

«Участники так называемых цепочек солидарности, выстроившихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами», – заключили в ведомстве.

В пятницу в Минске проходят новые акции демонстрантов, несогласных с итогами выборов президента страны.

На площади ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими.

До этого несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними. Позже колонна рабочих прибыла к дому правительства в Минске, где их ожидали усиленные наряды милиции.