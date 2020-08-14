Врач Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем

14.08.2020, 19:48, Новости дня

Борис Круглый, личный врач актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельной аварии, заявил, что артист не страдает от алкоголизма.

Круглый в разговоре с «Московским комсомольцем» сообщил, что ведет наблюдения за Ефремовым и его семьей около 20 лет. По его мнению, сам актер сейчас находится в прединсультном состоянии, такое с ним бывало и раньше.

Врач заявил, что Ефремов не является алкоголиком, актер, по его словам, «восемь-девять месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот».

Также Круглый отметил, что в крови у актера не находили наркотиков.

«Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал – поверьте мне», – заверил эксперт.

В середине недели Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.

Ефремов в тот день приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Позже появилось видео, где Ефремова везут по больничному коридору на кресле-каталке.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».