Лауреаты стипендии президента Белоруссии отказались от наград

14.08.2020, 19:48, Новости дня

В Белоруссии 100 стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов спецфонда президента республики по поддержке талантливой молодежи отказались от званий и привилегий, сообщают СМИ.

Отказавшиеся от привилегий стипендиаты опубликовали заявление, пишет Tut.by.

«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан», – говорится в письме.

Авторы заявления сообщили, что им стыдно носить такие звания, по их мнению, белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране.

«Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. 9 августа были проведены выборы президента республики Белоруссия, результаты которых вызывают сомнения у большинства белорусских граждан, проживающих в стране и за ее пределами. Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен», – отмечается в заявлении.

По их мнению, на выборах проходили «манипуляции с составом и давление на избирательные комиссии», было выказано «неуважение независимым наблюдателям» и нарушения избирательного процесса.

«То, что происходит последние дни, не соответствует принципам свободного демократического общества и не отвечает уставу Конституции. Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали про нечеловеческие условия содержания политзаключенных в тюрьмах. Народ хочет и имеет право мирно выразить свое мнение, и этот народ – это не проплаченные из-за границы «отмороженные», народ – это все мы», – заключили авторы.

Ранее уволился руководитель журналистского пула при президенте Белоруссии Александре Лукашенко Дмитрий Семченко. Кроме него об уходе с государственных СМИ заявили и несколько других работников.