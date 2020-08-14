ПАСЕ может признать выборы в Беларуси не отвечающими международным стандартам – Евгения Кравчук

14.08.2020, 19:45, Новости дня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может признать выборы в Беларуси не отвечающими международным избирательным стандартам и не отражающими волю белорусского народа. Соответствующее заявление уже готовится, сказала в эфире “Радіо Свобода” народный депутат Украины, заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

“Планируется сейчас заявление общее в Парламентской ассамблее Совета Европы балтийских стран, некоторые члены – не думаю, что все – украинской делегации подпишут, грузины”, – сказала она.

Кравчук уточнила, что в ПАСЕ хотят признать не соответствующим демократическим стандартам процесс избирательной кампании, голосования и подсчета голосов на выборах.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынеший президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек. Кроме Тарайковского, погиб еще один мужчина, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 августа призвала ввести дополнительные санкции против властей Беларуси, которые нарушили демократические ценности и права человека.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Лукашенко больше не является законным президентом Беларуси, потому что демократических выборов в стране не было.