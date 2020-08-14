 

Беларусь выдала задержанных под Минском “вагнеровцев” России

14.08.2020, 19:45, Новости дня

Беларусь выдала задержанных в конце июля бойцов российской частной военной компании “Вагнер” Российской Федерации. Об этом сообщила генпрокуратура РФ.

В ведомстве заявили, что 32 наемника были выданы властям РФ на основании ходатайства генпрокурора РФ от 5 августа. Еще один задержанный остался в Беларуси, так как у него есть белорусское гражданство.

“Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы РФ продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан”, – сказано в сообщении.

Наемники уже пересекли российскую границу, добавили в прокуратуре.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

“Интерфакс” со ссылкой на источники заявил, что Минск может передать России в ближайшее время задержанных наемников ЧВК “Вагнер”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / КС Украины приступил к рассмотрению конституционности закона о языке

24.06 / Первый “золотой паспорт” Черногории выдали россиянину

17.07 / Китай об отношениях с США: Воробей не поймет чаяний лебедя

16.07 / В мире: Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

27.07 / Слух грызунам восстановил прототип оптического слухового аппарата

20.07 / Адвокат заявил об освобождении администратора паблика «Омбудсмен полиции»

11.07 / Тропический шторм «Фэй» обрушился на побережье штата Нью-Джерси

31.07 / Автоновости: BMW на Нюрбургринге вывел на финальные испытания седан M3

11.07 / Попова раскритиковала беспечных отдыхающих на курортах в России

08.07 / Кремль опроверг обсуждение переноса Дня РФ на 1 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска