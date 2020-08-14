 

С российского рынка могут уйти 50% турагентств

14.08.2020, 19:16, Новости дня

После карантина из-за коронавируса на рынок не вышли 20% туристических компаний, а к концу года уйдут еще около 30%, считает гендиректор туроператора TUI РФ Тарас Демура.

По его оценке, у многих агентств возникли кассовые разрывы, которые нужно закрывать, передает «Интерфакс».

«В отношении агентств, у которых нет спонсоров, особенно в регионах, ожидания у меня, скорее, пессимистичные. Я опасаюсь, что многие агентства могли брать деньги клиентов, не платить операторам, как-то на эти деньги жить, а теперь их надо отрабатывать. Это несет в себе кассовый разрыв, из которого не все смогут выкрутиться. Что касается Москвы, то здесь, мне кажется, был переизбыток турагентств, и сложившаяся ситуация, наоборот, подчистит рынок», – считает Демура.

По его словам, более сильные подожмут под себя более слабых и рынок туроператоров станет разрозненным и фрагментированным. По прогнозу Демура, всего на рынке останутся четыре-пять крупных туроператоров, контролирующие 90% рынка.

«Нишевые маленькие операторы останутся в том случае, если у них есть специализация: медицинский туризм, лакшери, образование, приключения, недвижимость. И если они лучшие в этом деле», – добавил эксперт.

Ранее эксперты давали прогноз о будущем туризма после пандемии.

Напомним, РФ с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Авиакомпаниям разрешат  открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Эксперты рассказали, есть ли у животных сознание

11.08 / В РПЦ раскритиковали высказывание патриарха Варфоломея о русском народе

17.07 / В Германии задержан скрывавшийся в лесах «шварцвальдский Рэмбо»

03.07 / Хазанов опроверг слухи о срочном вызове врачей

09.08 / Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали без аккредитации

26.06 / В Белоруссии отшутились на тему счетов сына Лукашенко в швейцарском банке

16.07 / Россия грозит ответственностью за призыв «Крым – это Украина» 

06.07 / Крайне правые группы в Facebook атакуют движение «Black Lives Matter»

27.07 / В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о новом коронавирусе во Вьетнаме

28.07 / Трамп встретился с ветераном Морской пехоты Терри Шарпом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска