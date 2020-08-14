Лукашенко попросил белорусов успокоиться и дать ему навести порядок

14.08.2020, 19:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться на улицы» и заявил, что белорусских детей «используют как пушечное мясо».

«В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице – в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц», – сообщил президент Белоруссии в ходе совещания с членами Совбеза страны, передает БелТА.

Он отметил, что организаторы происходящего на улицах города находятся за границей, а в первых рядах идут «люди с криминальным прошлым».

Лукашенко обратился к силовым ведомствам страны, и заявил, что «если уже человек упал и лежит, его не надо избивать».

Президент подчеркнул, что травмы получают не только протестующие, но и правоохранители.

«Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали» – сказал глава государства.

Он обратился к гражданам страны и попросил их успокоиться.

«Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», – заключил президент.

В пятницу в Минске проходят новые акции демонстрантов, несогласных с итогами выборов президента страны.

На площади ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими.

До этого несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними. Позже колонна рабочих прибыла к дому правительства в Минске, где их ждут усиленные наряды милиции.