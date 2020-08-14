Эксперт объяснил решение ФАС РФ признать Apple виновной в злоупотреблениях

14.08.2020, 18:48, Новости дня

«Apple старается не пустить «чужаков» на свои платформы и заимствует функции у других разработчиков приложений. Это и есть недобросовестная конкуренция», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ИТ-технологий Ренат Лашин, комментируя решение ФАС РФ признать Apple виновной в злоупотреблениях по отношению к разработчикам мобильных приложений.

«ФАС логично и последовательно продолжает антимонопольную политику по отношению к западным ИТ-гигантам, включая Apple. Эта компания старается не только не пустить «чужаков» на свои платформы, но и регулярно «апгрейтит» собственные продукты функциями, позаимствованными у других разработчиков. Тем самым Apple снижает привлекательность приложений, конкурирующих на одной платформе», – сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Разумеется, это есть недобросовестная конкуренция. Кроме того, ИТ-гиганты извлекают сверхприбыли, заставляя платить за реализацию приложений не только разработчиков софта, но и конечных пользователей», – констатирует эксперт.

Напомним, еще в августе 2019 года ФАС возбудила административное дело в отношении корпорации Apple в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. ИТ-монополист требовал удалить из программы две функции: первая касается контроля приложений, позволяющий родителям фиксировать список продуктов, которые дети не смогут запустить по возрастному рейтингу App Store; а вторая функция касается блокировки браузера Safari, который позволяет скрывать от родителей заходы на ресурсы с деструктивным контентом. Кроме того, Apple присвоила себе право не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно не противоречит требованиям корпорации.

Лашин напомнил, что подобные прецеденты уже были в РФ и успешно решались ФАС. Например, в 2015 году антимонопольное ведомство по жалобе компании «Яндекс» признала нарушителем Google, который запрещал установку «Яндекс.Браузера» на смартфоны с ОС Android. Тогда дело завершилось мировым соглашением, по которому Google обязалась не препятствовать «Яндексу» «прошивать» смартфоны перед продажей своим браузером.

Но в этот раз в Apple не согласились с решением ФАС и собралась подавать апелляцию. Как сообщалось в 2019 году в блоге «Лаборатории Касперского», попытки уладить конфликт с оппонентом ни к чему не привели, потому что «конструктивных переговоров не получилось».

«Корпорация действительно может обжаловать решение ФАС, поэтому предлагаю дождаться дальнейшего развития событий», – говорит Лашин. Он добавил, что у «Лаборатории Касперского» есть уже удачный опыт выхода из подобных ситуаций: «В свое время обращение к регулятору позволило компании решить конфликтную ситуацию с Microsoft и продолжить сотрудничество на приемлемых условиях».

При этом эксперт уверен, что антимонопольные меры по отношению к западным ИТ- корпорациям необходимы. Собеседник отметил, что изменить ситуацию удастся лишь в случае объединения усилий регуляторов сразу нескольких стран и напомнил, что «антимонопольные органы Евросоюза ранее также выставляли крупные штрафы американским ИТ-гигантам».

Напомним, ранее создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру. Он призвал ограничить власть площадок, аналогичных App Store, заявив, что положение большинства разработчиков по всему миру, вынужденных сотрудничать с Apple и Google, можно сравнить с рабством.