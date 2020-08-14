 

Варшава заявила о решении глав МИД ЕС ввести санкции против Минска

14.08.2020, 18:48, Новости дня

Министры иностранных дел Евросоюза выступили за введение санкций в отношении Белоруссии, сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Мы не можем проходить мимо фактов фальсификации выборов и [применения] силы», – цитирует Чапутовича ТАСС. Он отметил, что некоторые главы МИД выступили за санкции против Минска.

«Польша поддерживает эти действия в отношении тех, кто участвовал в фальсификациях и использовании силы», – сказал министр. По его словам, ЕС предстоит создать список лиц из Белоруссии, в отношении которых могут быть приняты санкции.

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что результаты выборов в Белоруссии необходимо перепроверить, санкции нужно применять тем, кто применял насилие к демонстрантам.

«Мы, как ЕС, хотим сегодня ощутимо усилить давление на Белоруссию. Результаты выборов должны быть проверены, и лица, которые доказанно участвовали в насилии против мирных демонстрантов, должны подвергнуться санкциям», – приводит слова Мааса РИА «Новости».

В пятницу министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не хочет «отталкивать» Белоруссию в сферу влияния России, а санкции необходимо вводить, если Минск не наладит «внутригосударственный диалог».

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.



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