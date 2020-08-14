 

Польша решила финансировать независимые белорусские СМИ

14.08.2020, 18:48, Новости дня

Польша создаст постоянную финансовую поддержку независимым белорусским СМИ, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий выступая в Сейме и представляя программу поддержки гражданского общества Белоруссии.

«Белоруссии нужен плюрализм СМИ. Мы создадим постоянные механизмы финансирования для независимых СМИ», – передает ТАСС слова Моравецкого.

Моравецкий также напомнил, что Польша уже много лет финансирует «Белсат», потратив около 40 млн злотых (более 10 млн долларов). По его словам, «в момент, когда в Белоруссии в любой момент может быть отключен интернет, журналистских каналов должно быть как можно больше».

Ранее Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.



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