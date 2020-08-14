Главред Russia Today призвала “зеленых человечков” навести порядок в Беларуси
14.08.2020, 18:40, Новости дня
Главный редактор российского государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала “вежливых людей” навести порядок в Беларуси. Об этом она написала в Twitter.
“А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют”, – написала она.
А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно.
Как они умеют.
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 14, 2020
Симонян опубликовала этот твит в серии записей, где она высказывает мнение о ситуации в Беларуси.
“Вежливыми людьми” или “зелеными человечками” называли солдатов в камуфляжной форме без опознавательных знаков, которых Россия направила в 2014 году в Крым захватывать административные здания и стратегические объекты.
После аннексии Крыма в некоторых городах полуострова появились памятники этим людям.
Так, в центре Симферополя у здания Верховного совета Крыма в июне 2016 года установили памятник “Вежливые люди”.
Подобный памятник открыли и в Бахчисарае. Он изображает российского солдата с котом в руках.
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