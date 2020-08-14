Появились подробности дела блогера Пыжа

14.08.2020, 18:30, Новости дня

Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа связано с перевозкой на Украину секретных документов о российском транспорте, сообщили в правоохранительных органах России.

«В уголовном деле Пыжа идет речь о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. Эти документы связаны с российским транспортом, а информация [о нем] содержит гриф «секретно» – передает ТАСС сообщение из ведомства.

Уточняется, что данные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.

Ранее мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Пыж известен репортажами с заброшенных объектов. Друзья блогера заявили о его исчезновении 5 августа.