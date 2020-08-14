Умерла Валентина Легкоступова

14.08.2020, 18:16, Новости дня

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Аннет Бриль сообщила, что ее мать скончалась в пятницу, 14 августа.

«Сегодня в 15.30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», – сообщила Бриль в своем Instagram.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как ее с пробитой головой нашла дочь.

По данным СМИ, Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. А после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

После этого сам Фирсов заявлял, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Позже СМИ сообщили о задержании Фирсова полицейскими.