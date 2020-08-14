ЦИК Белоруссии озвучил окончательные результаты президентских выборов

14.08.2020, 17:53, Новости дня

ЦИК Белоруссии назвал окончательные результаты президентских выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», – говорится в заявлении ЦИК.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов, передает ТАСС.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента.

Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о жестком подавлении беспорядков в Белоруссии.