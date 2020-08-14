СК Белоруссии возбудил дела после беспорядков в Брестской области

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14.08.2020, 17:48, Новости дня

В Белоруссии возбуждены дела по фактам массовых беспорядков и противоправных действий в Брестской области 10 и 11 августа, сообщил Следственный комитет республики.

«Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства, применения и угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Указанные события имели место в разное время суток 10 и ночью 11 августа текущего года на территории Бреста и районных центров области. В ходе массовых беспорядков применялось насилие к сотрудникам органов внутренних дел, исполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка, и повреждалось имущество на центральных улицах некоторых городов», – говорится в сообщении на сайте СК.

По массовым беспорядкам в Бресте и Пинске возбуждены уголовные дела по статье «Участие в массовых беспорядках».

«Подозреваемыми признаны 99 человек… Расследование уголовных дел продолжается. Устанавливаются суммы причиненного имущественного вреда», – пояснили в ведомстве.

Там напомнили, что организация массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет . Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении указанных действий, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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