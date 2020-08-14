Британское издание объяснило пользу российской вакцины от коронавируса

14.08.2020, 17:48, Новости дня

Британский журнал The Spectator заявил, что критика Москвы со стороны западных стран не должна сказываться на отношении к российской вакцине от коронавируса.

Издание назвало враждебную риторику в отношении российского препарата «немного странной», передает РИА «Новости». Вакцину восприняли «в штыки» в том числе и некоторые представители медицинского сообщества, но в экономической среде мнения более разнообразные, говорится в статье.

Некоторые эксперты указали, что в «необычной ситуации» с пандемией коронавируса нельзя позволять резкие высказывания.

«Прямо сейчас мы несем огромные экономические потери, которые вскоре также могут вылиться в долгосрочные политические и социальные проблемы. <…> . Терпеть все это в ожидании, пока вакцины не будут полностью испытаны, – это ведь тоже риск», – подчеркнул автор.

«Насколько нам известно, принуждать прививаться никого не будут. А если вакцина сработает, от этого выиграет весь мир», – отмечается в материале.

Автор статьи призвал международное сообщество перестать осуждать российские разработки, и отметил, что примеру Москвы, вероятно, придется последовать другим странам.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин сообщил, что одна из его дочерей поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.