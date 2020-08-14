Белорусские ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими в Минске

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14.08.2020, 17:30, Новости дня

Белорусские правоохранители на площади Независимости в Минске опустили щиты в знак солидарности с протестующими против результатов выборов президента.

Силовики не препятствовали проходу колонны демонстрантов на площадь Независимости.

Одна из девушек подбежала к ОМОНовцу, опустившему щит, и поцеловала его, передает Tut.by в своем Telegram-канале.

После этого несколько других девушек также побежали обнимать бойцов ОМОНа. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

 

При этом внутренние войска выстроились в цепь перед домом правительства в Минске, где собралась толпа демонстрантов, и оттеснили протестующих от дома правительства, передает ТАСС.

В пятницу несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними. Позже колонна рабочих прибыла к дому правительства в Минске, где их ждут усиленные наряды милиции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.



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