В МИД Литвы сыронизировали на тему выборов Белоруссии

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14.08.2020, 17:30, Новости дня

Недавние протесты на улицах Белоруссии хорошо демонстрируют «достоверность» выборов в стране, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Только что были объявлены официальные результаты выборов в Белоруссии. Безусловно, недавние протесты на улицах хорошо демонстрируют их «достоверность», – написал он в Twitter.

Ранее Линкявичюс заявлял, что Белоруссии следует провести новые выборы президента, поскольку предыдущее голосование не было демократическим.

Кроме того литовские власти решили выделить деньги для оказания помощи пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.



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