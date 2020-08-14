Против адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

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14.08.2020, 17:16, Новости дня

Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарные производства в отношении троих защитников советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Адвокатская палата Москвы возбудила в отношении коллег Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Дмитрия Катчева дисциплинарные производства», – рассказал Павлов РИА «Новости».

Ранее следствие жаловалось на адвокатов в Минюст из-за отказа давать подписку о неразглашении.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Лариш отрицает свою связь со спецслужбами. 

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают. 



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