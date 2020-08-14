В ЕАО запланировали построить и реконструировать 21 ФАП

14.08.2020, 17:16, Новости дня

В Еврейской автономной области запланировали работы по строительству и реконструкции 21 фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), сообщил врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

«Село немыслимо без ФАПа. Это к вопросу о том, что каждый из нас должен чувствовать заботу о себе в городе или на селе. Области необходимо обеспечить равный доступ к качественному здравоохранению для всех жителей региона независимо от места жительства, а также повысить качество оказания первичной медицинской помощи. На 2020 год мной поставлена задача отстроить и реконструировать 17 ФАПов в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2000 человек», – сказал Гольдштейн в интервью ТАСС.

Он уточнил, что эти ФАПы построят по национальному проекту «Здравоохранение», на это будет направлено более 89,2 млн рублей. В настоящее время завершается процедура оформления земельных участков, решаются вопросы по техническому присоединению сетей. Гольдштейн подчеркнул, что места под будущие ФАПы в регионе согласовываются прежде всего с местными жителями.

Еще четыре ФАПа построят в области по другим программам, в том числе в рамках планов по развитию центров экономического роста. Все ФАПы планируется сдать к 2024 году.

«Я поставил задачу, чтобы ФАПы были просторными, уютными для медиков и граждан. На оснащение каждого такого медучреждения [по нацпроекту] направим по 1,7 млн рублей. Перечни необходимого оборудования детально отработаны с главными врачами. ФАПы оснастим мебелью, аппаратами ЭКГ, дефибрилляторами, портативными анализаторами, спирометрами и другим медоборудованием», – сказал Гольдштейн.

Он добавил, что с конца 2019 года в области ведется работа по подключению сельских ФАПов и амбулаторий к сети интернет. За прошлый год подключили четыре объекта. До 2024 года все фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории получат доступ к сети.