 

Рошаль заявил о готовности сделать прививку от COVID-19

14.08.2020, 17:08, Новости дня

О своей готовности сделать прививку от коронавирусной инфекции сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.

«Я думаю, да», – сказал Рошаль РИА «Новости», отвечая на вопрос, планирует ли он сделать прививку от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил, что планирует сделать себе прививку от коронавируса в августе.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин сообщил, что одна из его дочерей поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / WT – Трамп заступился за «краснокожих» в названии американского футбольного клуба

03.08 / В Айя-Софии подняли флаг Талибана

12.08 / Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера

12.08 / В Минске задержали двух украинских журналистов

15.07 / На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова

14.07 / NYT – «я думал, это выдумка» — 30-летний техасец умер от коронавируса после COVID-вечеринки

23.07 / В Екатеринбурге задержали политолога Федора Крашенинникова

31.07 / Автоновости: BMW на Нюрбургринге вывел на финальные испытания седан M3

09.07 / США не захотели брать пример с Рузвельта и Литвинова

08.07 / Нефть подешевела на данных о запасах в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска