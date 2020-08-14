 

В Боткинской больнице отказались уточнить диагноз Ефремова

14.08.2020, 16:53, Новости дня

Пресненский суд Москвы получил ответ из Боткинской больницы, где находится Михаил Ефремов, в котором отмечается, что он пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. При этом его диагноз не конкретизируется», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Лелы Кокая.

По данным источника в медицинских кругах, актер до сих пор находится в Боткинской больнице. У него динамика положительная. Состояние средней степени тяжести.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что у Ефремова стеноз головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что медики диагностировали у Ефремова инсульт.

Однако в пятницу появились данные о том, что Ефремов мог симулировать инсульт.

Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился.

Ефремов в тот день приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Позже появилось видео, где Ефремова везут по больничному коридору на кресле-каталке.



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