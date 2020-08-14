В Минобороны Белоруссии прошла встреча с иностранными военными атташе

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14.08.2020, 16:16, Новости дня

Руководитель департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, генерал-майор Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе и рассказал им о ситуации в республике.

«Генерал-майор Олег Воинов проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии, о реальной обстановке, складывающейся в стране в настоящее время, месте и роли вооруженных сил в происходящих событиях», – сообщило минобороны республики, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу ЦИК Белоруссии озвучил окончательные результаты президентских выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.  



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