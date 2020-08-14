 

В российских школах предложили ввести уроки по семейной жизни

14.08.2020, 15:53, Новости дня

В школах следует ввести уроки по подготовке к ведению семейного хозяйства и к семейной жизни, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Мое предложение к уполномоченным по правам человека, по правам ребенка: нужно педалировать, чтобы в образовательном учреждении был курс, который готовит детей к семейной жизни в разных направлениях. Я очень любила в свое время курс домоводства, когда мы менялись мальчики с девочками, мальчики учились домашнему хозяйству», – цитирует Потяеву РИА «Новости».

По ее словам, важно, чтобы дети приучались к домашнему хозяйству, это поможет им в будущем стать «помощником своей жене, своим детям».

В 2019 году глава Центрального духовного управления мусульман РФ Талгат Таджуддин предложил ввести в школах и вузах изучение нравственности.

До этого в РПЦ призывали включить священные тексты в школьную программу.



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