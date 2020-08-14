Министра экономики Армении оштрафовали за отсутствие маски

14.08.2020, 15:53, Новости дня

Министру экономики Армении Тиграну Хачатряну выписали штраф за появление без маски в конференц-зале, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Анна Оганян.

«Сегодня министр экономики вошел в находящийся рядом с его кабинетом конференц-зал без маски. Через несколько секунд он заметил отсутствие (маски – прим. ВЗГЛЯД.), извинился и вернулся с (надетой) медицинской маской. После пресс-конференции полиция составила соответствующий протокол о нарушении правил и штрафе», – написала Оганян в Facebook.

Она принесла извинения за произошедший инцидент, добавив, что «нарушение правил даже в течение нескольких секунд не освобождает от ответственности».

В Армении для борьбы с распространением коронавируса продлено чрезвычайное положение до 11 сентября.

Ранее из Москвы в Ереван направилась группа российских врачей, пожелавших оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

В июне Армения решила продлить режим ЧП из-за эпидемии коронавируса до 13 июля.