Генсек СЕ призвала Минск гарантировать свободу собраний

14.08.2020, 15:37, Новости дня

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила озабоченность ситуацией в Белоруссии, призвала власти республики гарантировать свободу собраний и воздержаться от жестокого обращения с протестующими.

«Ситуация в Белоруссии вызывает постоянную озабоченность. Хотя Белоруссия не является членом Совета Европы, мы сотрудничали в нескольких областях, и Белоруссия является участником ряда наших конвенций. Поэтому я призываю белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения мнений и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого вида жестокого обращения с протестующими», – говорится в заявлении генсека СЕ, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что Белоруссии необходимо в полной мере взаимодействовать с гражданским обществом, взаимодействие нужно начать без промедления.

«Совет Европы и его экспертные органы готовы взаимодействовать с Белоруссией для поддержки необходимого процесса реформ», – сообщила Пейчинович-Бурич.

Ранее в пятницу ЦИК Белоруссии озвучил окончательные результаты президентских выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.