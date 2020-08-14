 

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев собрался оспорить итоги выборов в Верховном суде

14.08.2020, 14:48, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что не согласен с результатами выборов главы государства и планирует обжаловать их в Верховном суде, а также будет добиваться нового голосования.

Дмитриев сообщил после заседания ЦИК, на котором была рассмотрена его жалоба о признании президентских выборов недействительными и подведены итоги голосования, что «мы не согласны с решением ЦИК, будем обжаловать его в Верховном суде», передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что будет «добиваться новых выборов».

Также он призвал граждан Белоруссии, не согласных с решением ЦИК, направлять ему свои расписки и обращения, в которых они будут разрешать ему от своего имени добиваться новых выборов в стране.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента.

Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. Политик поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о жестком подавлении беспорядков в Белоруссии.



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