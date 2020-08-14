Премьер-министр Болгарии сообщил о планах изменить конституцию страны

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14.08.2020, 14:30, Новости дня

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в обращении к гражданам заявил, что пришло время для «перезагрузки государства» и сообщил о планах изменить конституцию страны.

По словам болгарского премьера, выступившего на фоне массовых протестов в стране с обращением, которое опубликовано на правительственном сайте Болгарии, пришло время для «перезагрузки государства», передает РИА «Новости».

«ГЕРБ (правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» – прим. ВЗГЛЯД) представит проект новой конституции Республики Болгария», – сказал Борисов.

Он отметил, что, согласно действующей конституции, полномочиями принимать новую конституцию обладает только Великое Народное собрание Болгарии, в связи с чем предложил созвать данный представительный орган.

Среди изменений, которые предлагается внести в конституцию, – сокращение количества депутатов Народного собрания (болгарского парламента) с 240 до 120 человек, упразднение Высшего судебного совета, ограничение полномочий главы минюста.

«В момент, когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое Народное собрание, в соответствии со статьей 160 конституции, я уйду с поста премьер-министра Болгарии в тот же день», – указал Борисов.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом «Защитим демократию!» стали ежедневными, их участниками являются преимущественно молодые люди. 24 июля участники протеста в Болгарии забросали здание правительства перепелиными яйцами.



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