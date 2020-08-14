 

Жительницу Новгородской области заподозрили в утоплении своих детей в ведре

14.08.2020, 14:08, Новости дня

В Новгородской области местную жительницу заподозрили в убийстве собственных новорожденных детей, информирует региональное следственное управление СК.

«По версии следствия, 31 июля многодетная мать, находясь в бане, родила двойню, после чего утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму. Спустя несколько недель женщина обратилась за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт, сообщив фельдшеру о якобы преждевременных родах», – сообщается на сайте ведомства.

Медик оказала помощь женщине и сообщила в правоохранительные органы о происшествии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В августе в Башкирии мать годовалого ребенка, который считался пропавшим, созналась в убийстве своего сына и указала местонахождения его тела.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / США ввели санкции против ливийских контрабандистов

14.08 / Глава МВД Беларуси извинился за травмы, нанесенные “случайным людям”

02.07 / Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

11.07 / Трамп рассказал, хочет ли он вывести США из НАТО

19.07 / Лидеры ЕС за два дня не смогли согласовать бюджет Евросоюза

25.07 / В Казани на лекции Transparency International спецназ задержал 16 человек

27.07 / Экономика: Как долго нефть будет кормить Россию

14.07 / Количество больных коронавирусом в мире превысило 13 млн

20.07 / В мире: Германия поручила диалог с Польшей сыну адьютанта Гитлера

11.08 / Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска