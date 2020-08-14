Жительницу Новгородской области заподозрили в утоплении своих детей в ведре

14.08.2020, 14:08, Новости дня

В Новгородской области местную жительницу заподозрили в убийстве собственных новорожденных детей, информирует региональное следственное управление СК.

«По версии следствия, 31 июля многодетная мать, находясь в бане, родила двойню, после чего утопила детей в ведре и выбросила в выгребную яму. Спустя несколько недель женщина обратилась за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт, сообщив фельдшеру о якобы преждевременных родах», – сообщается на сайте ведомства.

Медик оказала помощь женщине и сообщила в правоохранительные органы о происшествии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В августе в Башкирии мать годовалого ребенка, который считался пропавшим, созналась в убийстве своего сына и указала местонахождения его тела.