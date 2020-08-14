 

Мэры курортных городов Бельгии закрывают свои пляжи для «однодневных туристов»

14.08.2020, 13:54, Новости дня

Мэры нескольких прибрежных городов Бельгии решили запретить гостям из других районов страны посещать свои пляжи. Из-за жары тысячи бельгийцев отправились к морю, однако многие из них не соблюдали социальную дистанцию, а на призывы полиции к порядку ответили потасовками. В результате бургомистр одного из курортных городов даже запретила поездам останавливаться днём на местном вокзале, передаёт Euronews.

Запретить однодневный пляжный туризм — такое решение приняли мэры нескольких прибрежных городов Бельгии. Из-за жары сюда хлынули тысячи желающих окунуться в море. Многие из них не соблюдали социальную дистанцию, а на призывы полиции к порядку ответили потасовками.

После того как 8 августа на пляже города Бланкенберг произошла драка, бургомистр запретила поездам останавливаться на местном вокзале. Накануне в ходе дебатов в парламенте министр внутренних дел Бельгии встал на защиту «однодневных туристов». 

ПИТЕР ДЕ КРЕМ, министр внутренних дел Бельгии: Я хотел бы заступиться за право граждан в свой выходной день отправиться на побережье. Тот факт, что мы — однодневные туристы, не делает из нас террористов. 

В брюссельском пригороде Моленбек к запрету мэров прибрежных городов относятся противоречиво. 

ТЬЕРРИ ДЮПЬЕРО, член Бельгийской лиги семей: Для тех, кто живёт в некотором отдалении от моря и не может позволить себе продолжительный отпуск, это решение означает отказ в возможности провести хотя бы один день на природе. Оно вопринимается как несправедливость, социальная несправедливость — и даже как классовая мера. 

В ответ мэр курортного городка Кнокке-Хейст представляет свои аргументы.

ЛЕОПОЛЬД ЛИППЕНС, мэр Кнокке-Хейст: Нам не нужно количество, нам нужно качество. А качество жизни гарантировано тем, что все приезжающие сюда следуют установленным здесь правилам и законам. Тем же, кто этого не делает, нет здесь места. 

С этой среды, в связи с ухудшением эпидемической обстановки, власти Брюссельского столичного региона ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. За последнюю неделю число инфицированных достигло 50 на 100 тысяч жителей. 

Дата выхода в эфир 12 августа 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Трамп объявил о прекращении актов вандализма в США

05.08 / ФБР открыло сотни расследований о внутреннем терроризме после начала протестов

11.08 / Сфальсифицированные выборы в Беларуси и протесты: что дальше?

27.07 / У Роберта О’Брайена обнаружен коронавирус

06.07 / В атаке на иранский ядерный объект обвинили Израиль

26.07 / В Подмосковье стартует вторая смена форума «Территория смыслов»

26.07 / В ВСУ за сутки выявили 10 больных с COVID-19, четырех из них – во Львовской области

07.07 / Во Франции объявлен новый состав правительства

11.08 / Главред Global Times – с Китаем США борются гораздо активнее, чем с коронавирусом

07.07 / В Сочи заявили об отсутствии дефицита воды из-за жары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска