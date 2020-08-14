Археологи нашли в Кремле остатки военного Приказа конца XVII века

14.08.2020, 13:53, Новости дня

Специалисты Института археологии РАН, возобновившие раскопки на территории Московского Кремля, обнаружили там, вероятно, остатки здания Разрядного Приказа – государственного органа военного управления в XVI-XVII веках.

Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ – изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году, – открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI – XVII веков, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы института. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту Владимиру Путину.

В этом году площадь раскопок расширена, что помогло более широко охватить остатки здания Приказов. На новом участке выявлены конструкции одного из примыкавших к фасаду здания крылец, выводившего на Ивановскую площадь. От него сохранились продольные и поперечные белокаменные стены, служащие для опоры сводов лестничных маршей.

«Помещения под лестницей использовались в хозяйственных целях, для чего в них были устроены кирпичные полы, относящиеся к двум этапам – первоначальному (XVII век) и ремонтному (XVIII век), из кирпича более мелкого формата», – рассказала пресс-служба Института археологии.

К западу от крыльца были обнаружены истлевшие дворовые деревянные настилы XVII века и квадратные фундаменты нескольких столбов, по-видимому, относящихся к галереям, возникшим в результате переделок Приказов в первой половине XVIII века.

«Во вскрытой раскопом части здания в конце XVII в. размещался, вероятно, Разрядный Приказ, ведавший военными делами и учетом служилых людей, находившихся на воинской службе, а позднее – Военная Коллегия», – говорится в сообщении.

В целом, археологические материалы, собранные сейчас в зоне расширения раскопа (около 400 предметов), характеризуют жизнь Кремля конца XVII-XIX веков, отмечает Институт археологии. По мнению ученых, особенно интересен фрагмент белокаменного рельефа с головой орла с короной – деталь декора, украшавшего здание.

В западной части раскопа удалось прорезать всю толщу культурного слоя и достичь «материка» – отложений, нетронутых человеческой деятельностью. Археологам удалось установить, что общая мощность культурного слоя здесь достигает 4,5 метров.

«Вопреки ожиданиям, под слоем XVI века не выявлено непотревоженных отложений XII-XV веков, залегающих в хронологической последовательности. Керамика этого периода присутствует здесь в перемешанном слое, сформировавшемся в результате масштабных работ по планировке территории, связанных, можно полагать, со строительством и благоустройством», – отмечается в пресс-релизе.

За полтора месяца раскопок в этом году получены научные результаты, «существенные для прояснения истории заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси», отмечает пресс-служба Института археологии.

Среди новых находок – уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Она включает около 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров (в том числе западноевропейскую), стиль для письма на бересте и воске редкой формы.

«Некоторые предметы, в том числе крест-энколпион с рельефным изображением Распятия и накладка с остатками золотой плакировки с изображением дракона золотоордынского происхождения, выделяются высоким художественным качеством. Эти находки характеризуют своеобразный культурный уклад Москвы XIV-XV веков и присутствие в Кремле в это время знати высокого ранга», – отмечается в сообщении.

Планируется, что раскопки в Московском Кремле будут продолжены до конца сентября 2020 года.

«Установлено, что общая мощность культурного слоя здесь достигает 4,5 метра. Вопреки ожиданиям, под слоем XVI века не выявлено непотревоженных отложений XII-XV веков, залегающих в хронологической последовательности», – отмечается в сообщении. Керамика этого периода присутствует в перемешанном слое, который сформировался при масштабных работах по планировке территории, связанных, как полагают археологи, со строительством и благоустройством. Однако эта «срезка» не затронула самый древний культурный слой, относящийся к раннему железному веку.

«До раскопок в Большом Кремлевском сквере наличие поселения этого времени в центральной части Кремля (на месте Архангельского собора) реконструировалось по отдельным находкам керамики. Открытие слоя мощностью до 60 сантиметров позволяет теперь уверенно утверждать, что такое поселение тут действительно существовало, причем оно было достаточно обширным и долговременным», – говорится в сообщении.

Как отмечают археологи, характерная лепная, так называемая «сетчатая» керамика того времени, изобилующая в изученном культурном слое, позволяет надежно определять хронологию поселения.

«Подтверждают ее и немногочисленные находки, в том числе так называемый «грузик дьякова типа», получивший свое наименование по массовым находкам на Дьяковом городище у села Дьяково (ныне в черте Москвы)», – указывают ученые. «Находки раннего железного века на Кремлевском холме не дают оснований для пересмотра времени возникновения исторической Москвы (середина XII века), но открывают ее глубокую ранее неизвестную предысторию», – отмечается в сообщении.

Планируется, что раскопки в Кремле продолжатся до конца сентября.

Напомним, осенью 2019 года сообщалось, что на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, которые были найдены под 14-м корпусом Кремля, создадут Музейный археологический комплекс, проект строительства подземного музея прошел экспертизу.