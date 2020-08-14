Подведены итоги первого этапа конкурса «Цифровой прорыв»

14.08.2020, 13:48, Новости дня

Участники летнего IT-марафона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» из 85 регионов РФ создали более 4,7 тыс. цифровых решений.

Первый этап конкурса «Цифровой прорыв» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал 5 июня и объединил более 16,5 тыс. ИТ-специалистов, он продлился по 25 июля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Он состоял из двух онлайн-хакатонов (5-7 июня и 19-21 июня) для сложившихся команд и онлайн-чемпионата (25 июня – 25 июля) для индивидуальных разработчиков. Авторы лучших решений разделили призовой фонд 5 млн рублей, а победители ИТ-чемпионата уже обеспечили себе выход в финал «Цифрового прорыва». Участники онлайн-хакатонов смогут проверить свои силы в предстоящем региональном этапе и после тоже попасть в финал.

«Мы получили 4725 решений самой разной направленности. Ряд проектов уже находится на стадии пилотирования. Участники онлайн-хакатонов не были ограничены в подходах к решению задач, а самыми популярными направлениями у них стали «Digital», «Big Data & AI», «Цифровизация производства», «Образование», а также «Ресурсное управление», «Event-индустрия» и «Инфраструктура и связь», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, в онлайн-чемпионате было создано 4415 решений. В отличие от онлайн-хакатонов было 3 кейса – от компании ITS, компании hh и от Минэкономразвития Иркутской области. Из этих почти 4,5 тыс. решений больше всего решений у кейса от ITS (1818). Затем у Минэкономразвития Иркутской области (1511) и еще 1086 решений в задаче от hh.

В 2020 году проект получил широкую поддержку региональных компаний и органов власти. Сегодня конкурс поддерживают 85 субъектов России. Алексей Комиссаров отметил, что «региональные органы исполнительной власти активно вовлечены в постановку кейсовых заданий для предстоящего регионального этапа».

«Уже сейчас подано более 140 кейсов. И я уверен, что такая постановка задач гарантирует, что созданные цифровые продукты найдут применение», – уточнил генеральный директор АНО.

По словам директора РАЭК, руководителя проекта «Цифровой прорыв» Сергея Плуготаренко, «важным достижением IT-марафона стало создание коммуникационной платформы на базе конкурса, которая позволила объединить участников, экспертное сообщество трекеров во время проведения онлайн-мероприятия».

«Наша цель – создать эффективный инструмент для развития талантов в сфере цифровой экономики. И мы уже видим осязаемые результаты – решения участников востребованы как в бизнесе, так и социальной сфере и госуправлении. Уверен, мы еще услышим об их влиянии на развитие всей российской IT-индустрии. В частности, технологии, созданные в рамках летнего IT-марафона, получили самые высокие оценки экспертов. И это отличный старт. Впереди – восемь региональных полуфиналов и национальный гранд-финал», – рассказал Плуготаренко.

В этом году первый этап конкурса проходил в онлайн-формате, и за счет этого удалось расширить географию участников конкурса, вовлечь в проект специалистов из самых разных регионов России.

«Результатом стала полноценная интерактивная карта таких решений. Сейчас она доступна на сайте «Цифрового прорыва». В режиме реального времени карта показывает данные по участникам и победителям по каждому региону. По сути, она отражает и уровень цифровизации и готовности к цифровизации каждого региона страны», – добавил Комиссаров.

Из 16,5 тыс. участников летнего ИТ-марафона победителями стали 208 конкурсантов: 80 человек в первом онлайн-хакатоне, 53 – во втором и 75 человек в онлайн-чемпионате. В топе по количеству победителей – Москва и Санкт-Петербург, Ставропольский край, Нижегородская, Волгоградская и Свердловская области, а также Татарстан, Пермский край и Якутия.

Следующий этап проекта – серия региональных полуфиналов. Масштабные хакатоны пройдут в восьми крупнейших IT-хабах страны, которые сосредоточат вокруг себя цифровой потенциал каждого федерального округа. Все кейсы – актуальные задачи, связанные с цифровизацией регионов. Впервые в их число вошли проекты от представителей малого и среднего предпринимательства. Призовой фонд этапа – 24 млн рублей.

«Почта РФ решает ряд важнейших задач цифровизации и создания бизнес-процессов, основанных на данных. Почта обладает мощнейшей инфраструктурой, которая дает массу возможностей для внедрения и применения современных технологических решений, целью которого является повышение качества логистических сервисов для наших клиентов. Конкурс «Цифровой прорыв» крайне важен как источник новых компетенций и хорошая возможность по-новому взглянуть на ряд интересных для Почты задач», – отметил директор почтовых технологий АО «Почта России» Владимир Урбанский.

Первый региональный полуфинал пройдет с 21 по 23 августа в Ростове-на-Дону. За 48 часов участникам предстоит создать работающие цифровые решения в сферах кибербезопасности, ресурсного управления, анализа данных и ИИ и др. Среди постановщиков кейсов – Госкорпорация «Росатом», АО «Почта России», ПАО «Ростелеком» и другие крупнейшие компании, а также стартапы и госструктуры.

Все хакатоны будут представлять собой микс онлайн и офлайн. В каждом федеральном округе появится центральный цифровой хаб с мультимедийной студией, в которой будут работать эксперты и трекеры. Конкурсанты пройдут испытания полностью на дистанте. По итогам конкурса будут созданы цифровые профили лучших участников – информация об их компетенциях и гибких навыках будет доступна партнерам конкурса, крупнейшим работодателям России.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», АО «Газпромбанк», ПАО «Россети», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком».