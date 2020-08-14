Нурмагомедов не исключил боя-реванша с Макгрегором

14.08.2020, 12:08, Новости дня

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) житель России Хабиб Нурмагомедов допустил возможность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

«Пусть он вернется, победит Дастина Порье, тогда мы с ним подеремся – нет проблем», – передает ТАСС слова Нурмагомедова.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Последний бой спортсмен провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с Порье.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения.

Ранее менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз заявил, что поединок состоится, если Конор победит Джастина Гэтжи.