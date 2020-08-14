 

Лукашенко: Я живой и не за границей

14.08.2020, 11:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением по поводу массовых забастовок на предприятиях страны. Также он заявил, что «пока живой и не за границей».

Выступая на совещании, посвященном работе строительной отрасли, он назвал забастовки попытками раскачать трудовые коллективы, передает БелТА. 

«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: «президент покинул страну и находится за границей». Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», – сказал Лукашенко.

Глава государства предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях страны. 

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Лукашенко покинул Белоруссию и срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным. При этом в пресс-службе Кремля сообщили, что в графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с белорусским коллегой. 

Напомним, в четверг несколько сотен сотрудников завода «БелАЗ» приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Также стало известно, что бастуют работники предприятий «Гродно Азот», «Керамин», «Белмедпрепарат», «Гродножилстрой», Минского автозавода, Белорусского металлургического завода.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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