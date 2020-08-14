Добровольцы ОНФ присоединились к ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

14.08.2020, 11:30, Новости дня

Добровольцы со всей страны прилетели на Таймыр для уборки последствий аварии с разливом дизельного топлива, работы вместе с МЧС продолжатся до глубокой осени, информирует пресс-служба «Молодежки ОНФ».

«Команда «Молодежки ОНФ» будет работать в зоне чрезвычайной ситуации совместно и под руководством опытных морских спасателей и сотрудников МЧС в течение нескольких недель. А затем на смену им придет еще одна группа ребят. Работы будут продолжаться до глубокой осени. Они уже приступили к разборке старых бонов, впереди – помощь в разбрасывании сорбента, работы по смыву дизельного топлива с берегов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В сводном отряде молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из Амурской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Тульской и Саратовской областей, Забайкальского, Камчатского, Красноярского и Ставропольского краев, Ненецкого автономного округа, республик Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Крым, Тыва. На месте к отряду «Молодежки ОНФ» присоединились студенты Норильского индустриального института. Они будут работать по 12 часов, у них усиленное трехразовое питание.

«Мы поехали, потому что считаем важным сохранение природы нашей Арктики. А здесь, на Таймыре, ей нужно помочь как можно быстрее справиться с последствиями аварии. В нашей стране исторически сложилось так, что если где-то тяжело или плохо, то люди объединяются и вместе преодолевают сложности. Да, здесь нет людей, которые бы пострадали в результате катастрофы. Но есть птицы и животные, есть редкие растения и рыба в реках и озерах. Им тоже нужна наша защита и помощь. Поэтому мы здесь», – отметил участник команды «Молодежка ОНФ» из Ингушетии Хасан Юсупов.

В зоне ЧС в настоящее время в круглосуточном режиме работают служба морских спасателей и специалисты МЧС России. В пиковые дни ликвидации последствий аварии на площадке одновременно работали более 700 человек и более 300 единиц техники.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива.