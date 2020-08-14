Назван единственный кандидат на пост председателя Мосгорсуда

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14.08.2020, 11:08, Новости дня

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 21 августа рассмотрит вопрос о новом кандидате на пост главы Мосгорсуда, сообщили в коллегии.

Согласно повестке, на должность претендует глава Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Полномочия нынешнего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой истекают в октябре. Птицын является единственным кандидатом на пост, срок подачи документов уже истек.

«Заявление Птицына Михаила Юрьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Московского городского суда подлежит рассмотрению 21 августа», – передает РИА «Новости» сообщение коллегии.

Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Председатель, помимо работы судьей, организует работу суда, созывает президиум и председательствует в его заседаниях, устанавливает правила внутреннего распорядка, распределяет обязанности судей, организует работу по повышению квалификации и сбору и анализу статистики, рассматривает жалобы граждан на работу нижестоящих судов.

Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000 года, последний раз переназначалась в октябре 2014 года.



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