В Беларуси из СИЗО выпустили украинцев Реуцкого и Васильева

14.08.2020, 10:50, Новости дня

В Беларуси отпустили задержанных украинских правозащитников и журналистов Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации “Восток SOS” на своей странице в Facebook.

“Команда “Восток SOS” бесконечно благодарна всем, кто в эти трудные дни был с нами, помогал и писал такие важные слова поддержки! Реуцкий и Васильев уже на свободе”, – говорится в сообщении.

Друзі, команда Восток SOS безмежно вдячна усім, хто в ці важкі дні був з нами, допомагав та писав такі важливі слова підтримки! Константин Реуцкий и Yevhenii Vasyliev вже на свободі. Усі деталі згодом. Posted by Восток SOS on Reede, 14. august 2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Реуцкий и Васильев находятся на территории украинской дипмиссии в Минске. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”.

Белорусская правозащитница Татьяна Ревяка заявляла, что журналисты Реуцкий и Васильев приехали в Беларусь от правозащитной организации “Восток SOS” “в рамках миссии помощи белорусским коллегам, которым предстоит много работы в связи с многочисленными арестами во время акций протеста”.

По словам Ревяки, украинцев задержали 12 августа в Минске и открыли уголовное дело об участии в массовых беспорядках в Минске 10–12 августа. “Радыё Свабода” уточняло, что украинцы находятся в одном из следственных изоляторов.

13 августа также стало известно о задержании в Беларуси украинки Оксаны Алешиной и еще одного гражданина Украины, чье имя не называлось.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. На видео, где, как предполагается, зафиксирован момент смерти мужчины, взрыва не видно. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

В ночь на 14 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных активистов.