«Координатор штаба Бабарико» заявил о связях с «московскими кукловодами»

14.08.2020, 10:48, Новости дня

Государственный телеканал «Белоруссия 1» показал интервью с человеком, который представился координатором штаба Виктора Бабарико Юрием Воскресенским. На записи мужчина, которого называют организатором протестов, покаялся в связях с «московскими кукловодами».

На камеру мужчина рассказывает, что собирал подписи, организовывал волонтеров, агитировал в Первомайском районе Минска. Видео доступно на сайте tvr.by.

По его словам, «где-то в июне на него через сеть Facebook вышли московские политологи». После чего он якобы встретился с находящимися в Москве Дмитрием Болкунцом и Андреем Суздальцевым, которые в России занимаются белорусской проблематикой. В ходе разговора политологи якобы предложили Воскресенскому передавать им открытую информацию из Telegram-каналов.

Позже состоялась еще одна встреча, где Болкунец «козырял» своими связями с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером и в российском МИДе, а также «высказывал намерения дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Белоруссии накануне выборов».

«Он достал при встрече 30 тыс. российских рублей из личных средств со словами «это на демократию» и посоветовал их передать на закупку лазерных указок», – сказал Воскресенский.

Как отметил мужчина, лазерные указки нужны были на случай применения насилия со стороны ОМОНа, чтобы сотрудники не могли задерживать протестующих.

«12 августа, осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в КГБ, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Кроме того, я понял, что меня использовали в качестве пешки, втемную, московские кукловоды», – сказал он.

Люди, которые лично знают Воскресенского, отмечают, что его речь на видео заторможена и звучит странно, подчеркивает Tut.by.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие в свою очередь забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Напомним, глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.