Учёные выяснили, какие маски эффективны против распространения Covid-19

14.08.2020, 10:34, Новости дня

Учёные из американского университета провели исследование и выяснили, какие маски по-настоящему защищают от распространения заболеваний, которые передаются через слюну, а какие, наоборот, могут сделать хуже, передаёт NBC News. Оказалось, что не обязательно иметь идеальную маску, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Сегодня выбор защитных масок ошеломительный. Так что исследователи из Duke Health решили изучить, какие из них лучше работают. Они протестировали 14 разных типов масок. Их простой эксперимент состоял в том, чтобы визуализировать мелкие частицы капелек слюны, которые разлетаются во время обычного разговора. Участники исследования произносили одну и ту же фразу «Люди, будьте здоровы!» сначала без маски. Обратите внимание на вспышки света — это мелкие капли, которые могут содержать коронавирус.

ЭРИК ВЕСТМЕН, доцент медицины в Университете Дьюка: Если бы каждый носил маску, которая блокирует эти частицы, мы бы сократили распространение заболеваний, таких как коронавирус. В этом нет сомнений.

Медицинские маски и хирургические маски N95 показали себя хорошо и блокировали капли. Но маски с клапаном выдоха не защитят людей вокруг. Хлопковые маски из нескольких слоёв материи работали тоже хорошо, не так много капель прошло через них.

ЭРИК ВЕСТМЕН: Вами не нужна идеальная маска, чтобы снизить распространение вируса.

Однако банданы и шейные платки не показали себя с хорошей стороны. Исследователи говорят, что в результате даже больше мелких частиц может получиться, чем если бы маски на человеке не было вообще.

КРИСТЕН ДАЛГРЕН, корреспондент NBC News: В итоге исследователи говорят так: маски работают, если они состоят из нескольких слоёв хорошей ткани. Если маска прозрачная, вероятно, она не очень хорошая.

Дата выхода в эфир 10 августа 2020 года.