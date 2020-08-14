По ком звонит Jingle Bells – Week о перспективе Рождества в эпоху коронавируса

14.08.2020, 10:33, Новости дня

Учитывая мрачную перспективу второй волны коронавируса в США осенью, без тщательного планирования зимние праздники могут обернуться для американцев катастрофой, пишет The Week. Издание советует начинать подготовку к празднованию уже сейчас, чтобы учесть все риски и согласовать с родственниками формат встречи.



Reuters

Сейчас август, и это значит, что остался всего месяц до того, как известные американские торговые сети начнут расставлять в витринах своих магазинов пластиковые ели, «согласно великой американской традиции расплывающегося Pождества*», пишет The Week.

Однако в этом году трудно раздражаться из-за «неприлично раннего начала ротации Jingle Bells» в аптеках, учитывая окружавшую праздники неопределённость в связи с опасениями по поводу второй волны пандемии COVID-19 этой осенью, отмечает автор статьи.

Согласно «леденящему душу» отчёту, опубликованному на медицинском новостном ресурсе STAT, предстоящая зима обещает быть действительно «по-диккенсовски мрачной», поскольку без серьёзного вмешательства пики заболеваемости могут превзойти весенние, отмечает издание. И это в дополнение к сезонному обострению простудных заболеваний и гриппа, которое ложится на больницы тяжёлым грузом даже в обычное время. «Я думаю, что ноябрь, декабрь, январь, февраль будут тяжёлыми месяцами в этой стране в отсутствие вакцины» — подытожил директор Центра исследований и борьбы с инфекционными заболеваниями и в Университете Миннесоты Майкл Остерхольм.

Принимать желаемое за действительное, думая, что пандемия завершится к праздникам, также наивно, отмечается в статье. Вакцина станет доступной для широких масс не раньше середины 2021 года. Это значит, что «без тщательного планирования как праздники могут обернуться катастрофой», предупреждает издание.

Директор Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиш Джа напоминает, что наибольший риск распространения вируса возникает, когда значительное число людей собирается в помещении в течение любого длительного периода времени. С его точки зрения, даже приглашение людей в гости на пару часов в декабре «выглядит неразумным», не говоря уже об организации званого ужина на День Благодарения или Рождество.

Если принять во внимание поездки за пределы города, перспектива становится ещё мрачнее, отмечает автор статьи, напоминая, что «исход» жителей из Нью-Йорка в марте способствовал вспышкам заболеваемости в Луизиане, Аризоне и на Западном побережье США. Хотя в нынешний праздничный сезон многие не захотят рисковать и останутся дома, десятки миллионов всё же пожелают повидать родных, прогнозирует издание.

The Week советует начинать планировать такие поездки уже сейчас. В первую очередь следует найти наименее рискованный способ передвижения — например, использовать автомобиль вместо самолёта или озадачиться поиском авиакомпании, не продающей билеты на места в средине ряда, чтобы сократить число пассажиров на борту. Издание также предлагает путешествовать утром или по средам и четвергам, чтобы избежать скопления людей.

Тем, кто планирует посетить пожилых родственников или людей в группе риска, может понадобиться отдельное размещение и более длительный срок поездки. Медицинский институт Массачусетского технологического института советует самоизолироваться на 14 дней перед встречей с бабушкой и дедушкой после перелёта. Снизить риск распространения инфекции поможет размещение в отеле по соседству вместо семейного дома и соблюдение мер безопасности, таких как ношение маски и социальная дистанция во время инкубационного периода.

The Week рекомендует родственникам уже сейчас начинать обсуждать проведение зимних праздников, чтобы избежать разногласий о необходимых мерах защиты, разделении прибывающих членов семьи, возможности покидать семейный очаг ради выхода в свет или решении провести рождественский обед в виртуальном формате.

В этом году семьям предстоит делать трудный выбор и идти на компромисс между здравым смыслом и любовью к праздничным традициям, прогнозирует автор статьи. Это, однако, может принести и маленькие радости — к примеру, избавить всех от колядования, замечает журналист.

*Расплывающееся рождество (Christmas creep) — феномен, при котором рождественский сезон с каждым годом начинается всё раньше (Прим. ИноТВ)

