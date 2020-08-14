Главный шанс Трампа на победу в выборах – это слабость его противника

14.08.2020, 10:33, Новости дня

В разгар кризиса здравоохранения и экономики в США ни один из основных кандидатов в президенты страны не имеет чётко сформулированного посыла или политической программы, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, эксцентричность Трампа, способствовавшая его победе на прошлых выборах, в этот раз может привести его к проигрышу. Что касается Байдена, ему до сих пор удавалось удержать популярность, избегая высказываний по острым вопросам, необходимость сформулировать однозначную позицию может всё изменить, подчёркивает газета.



Reuters

В разгар кризиса здравоохранения и экономики оба кандидата в президенты США, Джо Байден и Дональд Трамп, кажутся неспособными даже сформулировать чёткий посыл, не говоря уже о том, чтобы представить политическую программу, пишет Le Figaro.

С одной стороны «идиосинкразия» Дональда Трампа, способствовавшая его победе в 2016 году, четырьмя годами позднее, похоже, ведёт его к поражению, отмечает издание. Его словесные перегибы уже мало кого забавляют, а речи, чередующие самопрославление с жалостью к себе, выглядят полным несоответствием потребностям момента.

Вместо чётко определенной национальной политики и твёрдого руководства в период пандемии коронавируса, промедление Трампа приводит к параличу федерального правительства и даёт возможность каждому штату бороться с эпидемией так, как у него это получается. Кроме того, экономические результаты, на которых Трамп намеревался стоить предвыборную кампанию, остались всего лишь далёким воспоминанием. Экономическая рецессия оставила без работы от 10% до 15% американцев. Но, главное, дилетантизм и любительский подход президента уже не пользуются таким снисхождением среди республиканского электората.

До сих пор Джо Байден — кандидат от демократов, выбранный в ходе сокращённых праймериз за неимением лучшего — выигрывал от ошибок президента, замечает газета. Сохранявший почти полное молчание в течение последних трёх месяцев, которые он провёл в своей резиденции в Уилмингтоне, штат Делавэр, Байден, по сравнению с вездесущим Трампом, выглядел «символом определённой нормальности» и «надеждой» во времена неопределённости.

Однако, как отмечает автор статьи, Демократическая партия, «опьянённая своей нравственной убеждённостью и раздираемая ненавистью к Трампу и иррациональным страхом его новой победы», не смогла обратить этот «спрос на нормальность» в своё преимущество, полагает автор статьи. Этому не способствовал ни подсчёт со «зловещей радостью» количества жертв коронавируса, ни приватизация повестки антирастистких протестов леворадикалами, которые сегодня оказывают серьёзное медийное давление на кандидата в президенты от демократов.

При этом, если до сегодняшнего дня Байден скорее выигрывал от того, что не заявлял об однозначной позиции в отношении «перегибов» наиболее радикальных демократов, последние месяцы предвыборной гонки заставят его прервать молчание по ряду вопросов с риском вызывать недовольство части своих сторонников, отмечает издание.

Хотя сегодняшняя ситуация в американской политике имеет мало общего с положением 2016 года, главный шанс Трампа на победу снова кроется в его противниках, заключает газета.